France : Anne-Elisabeth Blateau s’en est pris à des policiers

Ivre, l’actrice de la série «Scènes de ménages» a insulté les forces de l’ordre qui étaient intervenues à son domicile après des plainte de voisins.

C’est la deuxième fois en moins de deux ans que l’actrice perd ses moyens après avoir bu. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2019, elle avait été placée en garde à vue après s’en être pris à des pompiers qui étaient intervenus à son domicile pour une suspicion de traumatisme crânien. Face à son comportement violent, les secours avaient prévenu la police. Loin de la calmer, la présence des forces de l’ordre avait encore plus énervé Anne-Elisabeth Blateau. Quelques jours plus tard, elle avait présenté des excuses et déclaré avoir honte de son comportement.