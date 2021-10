Présidentielle française : Anne Hidalgo investie par le Parti socialiste français

Largement favorite, Anne Hidalgo a été investie jeudi soir par les militants du Parti socialiste pour être leur candidate à l’élection présidentielle en 2022.

Selon des résultats portant sur plus de 90% des bulletins dépouillés, Anne Hidalgo, qui était largement favorite, a obtenu plus de 72% des voix face à son seul challenger, le maire du Mans Stéphane le Foll, a annoncé le premier secrétaire Olivier Faure.

«Tous et toutes mobilisés pour préparer l’alternance, c’est parti, allons-y», a déclaré Anne Hidalgo, devant plusieurs dizaines de militants et de soutiens, comme le président du département de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel ou le sénateur de Paris Rémi Féraud, rassemblés dans une brasserie du XXe arrondissement de la capitale.

«Je mesure la responsabilité qui m’incombe», a dit l’édile parisienne, se disant «fière et honorée de porter les couleurs de notre parti». «Je porte les couleurs d’une gauche de gouvernement», «qui assume l’exercice du pouvoir et les responsabilités», a-t-elle ajouté.

Investiture acquise d’avance

Saluant la «force tranquille» d’Anne Hidalgo, ce dernier a reconnu que la campagne serait «difficile» et que «personne ne souhaite notre victoire», mais «nous allons t’accompagner», a-t-il assuré. Stéphane Le Foll ne se faisait pas d’illusions: «La messe est dite», avait-il reconnu auprès de l’AFP, dénonçant l’absence de débat avec la maire de Paris, dont il juge le projet «incohérent» et «indéfini».

Redonner de la visibilité

Les adversaires d’Anne Hidalgo estiment qu’elle a raté son entrée dans la course présidentielle. «Vous êtes à 4%, abonnée à 4% et vous n’irez pas plus loin», lui a encore lancé mercredi l’ex-ministre LR Rachida Dati en plein Conseil de Paris, raillant «une campagne électorale désespérée et désespérante».