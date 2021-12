Présidentielle française : Anne Hidalgo propose l’organisation d’une primaire de la gauche

La maire de Paris, à la traîne dans les sondages, a précisé qu’elle maintiendrait sa candidature si son appel n’était pas entendu.

Anne Hidalgo. AFP

Engluée dans les sondages, Anne Hidalgo a proposé mercredi l’organisation d’une primaire à gauche pour désigner un candidat unique pour la présidentielle, invitation aussitôt déclinée par les communistes et les Insoumis qui moquent une «proposition de la dernière chance».

«Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidats qui veulent gouverner ensemble», a déclaré la maire de Paris, invitée de dernière minute dans le JT de 20 h 00 sur TF1, alors qu’elle est toujours à la peine dans les sondages après trois mois de campagne, cantonnée entre 3 et 7% des intentions de vote.

À quatre mois du scrutin, elle a précisé qu’elle maintiendrait sa candidature si son appel n’était pas entendu, comme le laissent entendre les premières réactions du côté de LFI et du PCF. «Cette gauche fracturée, qui désespère beaucoup de nos concitoyens doit se retrouver, se rassembler pour gouverner», a insisté la candidate, qui souhaite «une primaire arbitrée par nos concitoyens».

Revirement

Anne Hidalgo n’était pourtant pas du tout favorable à une primaire au sein du PS il y a quelques mois. Et encore mercredi matin, sur France 2, elle disait qu’une union à gauche «ne fonctionnerait pas» et «serait perçue comme artificielle» «parce qu’il y a des candidats qui sont déclarés depuis très longtemps».

Mais, le soir venu, elle a fait le constat d’une gauche éclatée où pas moins de sept candidats, si l’on retient seulement ceux qui ont une chance de rassembler les 500 parrainages, sont sur la ligne de départ: l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, l’écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel, le chantre de la réindustralisation Arnaud Montebourg, et les anticapitalistes Philippe Poutou et Nathalie Arthaud.

Alors que ces sept candidats rassemblent moins de 25% des intentions de vote, Anne Hidalgo, dit avoir «pris acte de cette situation». «Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n’y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays», a-t-elle poursuivi, alors qu’elle n’avait pas souhaité, tout comme Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, participer à la primaire populaire, lancée par un mouvement citoyen fort de 210’000 participants.

«Union artificielle»

Mais à peine sa déclaration achevée, Insoumis et communistes ont opposé un refus net à une telle primaire, alors que chez les écologistes, on renvoyait vers une matinale jeudi du candidat Yannick Jadot pour trancher. Pour LFI, le député Éric Coquerel a considéré, interrogé par l’AFP, que la maire de Paris proposait «la méthode qui a perdu en 2017» lorsque Benoît Hamon avait remporté la primaire PS pour échouer à 6% des voix au premier tour de la présidentielle.

«Elle est dans une situation qui l’oblige à éviter ce que lui promettent les sondages», a ajouté Éric Coquerel, jugeant que s’il «y a une exigence d’une union la plus large possible, elle ne peut pas être artificielle, comme si on avait simplement affaire à plusieurs têtes de gondoles qui proposeraient le même contenu». C’est la «proposition de la dernière chance pour elle», a raillé la députée Insoumise Danièle Obono.

Refus net aussi chez le candidat communiste Fabien Roussel. «Une primaire permet seulement de régler un problème de casting, or le problème de la gauche aujourd’hui c’est qu’elle ne parle plus aux classes populaires. Fabien Roussel est candidat et le restera», a assuré son entourage à l’AFP.

Au sein même du PS, certains n’y croient guère. À commencer par l’ancien président François Hollande qui a jugé sur BFMTV qu’«une candidature d’union n’a de sens que si tous les candidats partagent les mêmes propositions. Or on sait que ce n’est pas le cas». Mais Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, a salué «le choix courageux d’une femme d’État qui a le sens de la gravité du moment et de l’immense responsabilité de celles et ceux qui portent le projet d’une République écologique et sociale».

Arnaud Montebourg, lui aussi au plus bas dans les intentions de vote, avait fait un peu plus tôt mercredi un appel similaire à se rassembler, en «offrant» sa candidature» à «un projet commun».