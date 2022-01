Anne-Marie veut des bad guys pour l’inspirer

Musique : Anne-Marie veut des «bad guys» pour trouver l’inspiration

La Britannique a fait une pause pour profiter de la vie et notamment des amours sans lendemain. Ça pourrait l’aider à écrire de nouvelles chansons.

Anne-Marie, 30 ans, n’a pas arrêté depuis près de 10 ans. Il faut dire qu’elle a enchaîné les succès. Que ce soit avec des cadors de l’electro (David Guetta, Rudimental ou Marshmello) ou avec ses deux albums solo. C’est surtout grâce à «Rockabye» , avec Clean Bandit, qu’Anne-Marie s’est fait un nom. Le titre est parmi les plus streamés de l’histoire avec près de 4 milliards d’écoutes. Après cette première décennie folle dans la musique et la sortie de son deuxième album «Therapy» en juillet 2021, Anne-Marie a décidé de prendre une pause ainsi qu’elle l’a révélé dans le «Daily Star».

«Oui, j’ai fait un break pour la première fois de ma carrière. J’ai réalisé que je n’avais pas arrêté d’écrire et de composer en près de sept ans», a dit la chanteuse au tabloïd. Elle entend désormais prendre du bon temps. Y compris dans sa vie amoureuse. «Maintenant, je suis dans une phase dans laquelle il faut que je trouve la prochaine bonne idée en vivant et en expérimentant des choses avec des mauvais garçons.» Selon elle, sortir avec des «connards» lui permettrait d’éventuellement trouver l’inspiration pour de nouvelles chansons. On a déjà hâte d’entendre ces morceaux.