États-Unis : Anne Winters est prête pour jouer Madonna

L’actrice de la série «13 Reasons Why» veut absolument incarner la reine de la pop dans son futur film biographique et elle fait tout pour convaincre la star de son potentiel.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, dit-on. Et c’est certainement ce qu’a pensé Anne Winters quand elle a appris que Madonna allait réaliser un film qui racontera sa vie. Fan de l’interprète de «Like A Virgin», l’actrice de la série «13 Reasons Why» a appelé des amis maquilleurs, stylistes et photographes et a entrepris de se transformer pour montrer à son idole qu’elle devait la choisir pour son long-métrage.