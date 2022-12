Annecy aide ses habitants à planter 250’000 arbres d’ici 2050

Haute-Savoie (F) : Annecy veut faire planter 250’000 arbres d’ici 2050

L’agglomération d’Annecy ambitionne de planter 250’000 arbres dans ses 34 communes d’ici 2050. Pour y parvenir, elle offre un coup de pouce financier aux particuliers et aux copropriétaires désireux d’acquérir un arbre fruitier ou d’ornement. L’aide est matérialisée par un bon d’achat à faire valoir chez les pépiniéristes partenaires, explique le «Dauphiné libéré». Elle équivaut à la moitié du prix d’un végétal, est plafonnée à 15 euros, et ne peut être activée que pour un arbre par an.