Football: Annecy, victime collatérale des incidents à Bordeaux ?

La soirée de vendredi soir a été complètement folle en Ligue 2. Elle a surtout été marquée par les incidents au Matmut Atlantique de Bordeaux où le match entre les locaux et Rodez a été interrompu à la suite de l’ouverture du score des visiteurs et à l’agression du buteur par un supporters bordelais. Lucas Buades, le buteur, a été transporté à l’hôpital, victime d’une commotion cérébrale.

Annecy impacté

Un scénario qu’espère éviter le président du club qui s’est exprimé au micro d’RMC :«À la fin de la 38 e journée, on a 45 points. On les a gagnés sur le terrain. Si Rodez doit se sauver devant nous parce qu’ils tapent Bordeaux, pourquoi pas, mais il va falloir qu’ils prennent ces trois points sur le terrain.»

Sébastien Faraglia enchaine en affirmant qu'il souhaite que la partie soit rejouée : « On ne peut pas les donner à Rodez après 22 minutes de jeu et plier le championnat comme ça. Ce n’est pas possible à la fois pour nous et pour Bordeaux. Le sort d’Annecy ne peut pas dépendre d’un tapis vert entre Bordeaux et Rodez. »