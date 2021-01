La population haut-savoyarde a bondi de 100’000 âmes en une décennie, selon les chiffres de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), publiés le 29 décembre dernier. Au total, le département comptait 816’699 habitants en 2018, année de référence de l’étude. Cet essor démographique (+14%) semble en grande partie du à l’établissement de nombreux frontaliers, note la « Tribune de Genève ».

Avec 36’250 résidents, Annemasse, à la frontière franco-genevoise, a ainsi dépassé Thonon et est désormais la deuxième ville la plus peuplée du Haute-Savoie, derrière Annecy. En parallèle de cet exemple, toute la communauté de communes du Genevois a enregistré un boom démographique. La population de Saint-Julien-en-Genevois, par exemple, a augmenté d’un tiers. Autre département frontalier, l’Ain compte désormais 11,4% d’habitants en plus.