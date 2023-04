France voisine: Annemasse décroche la timbale des fonds frontaliers

Plus de 11,5 millions d’euros: telle est la somme perçue cette année par Annemasse (Haute-Savoie/F), en matière de fonds frontaliers. Cette somme versée par Genève constitue un record dans le département. «Normal, c’est la commune qui compte le plus de travailleurs frontaliers», relève son maire, Christian Dupessey, dans le «Dauphiné Libéré». Plus de 9000 résidents annemassiens sont en effet employés dans le canton. Cette manne issue de la Compensation financière genevoise (CFG) aidera notamment à la construction d’un nouveau groupe scolaire. Selon le maire, des discussions sont aussi en cours pour que ces montants soient complétés par un fonds d’agglo transfrontalière et contribuent ainsi à la mise en place d’infrastructures de mobilité.