Cyclisme : Annemiek van Vleuten enfin en jaune

Sa compatriote Demi Vollering, seule capable de rivaliser un temps seulement avec van Vleuten, occupe la deuxième place du classement général, 3 minutes et 14 secondes devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, reléguée à 4 minutes et 33 secondes.

«Cela a été une telle montagne russe. J’ai été tellement malade. Gagner comme ça, c’est incroyable. Et c’est magnifique de terminer ici en solo», a savouré la triple lauréate du Giro (2022, 2019 et 2018), diminuée en début de semaine par un virus gastro-intestinal.

Du panache, comme en 2019

«J’ai fait une reconnaissance de l’étape et j’ai remarqué que le Petit Ballon était une montée difficile. Après six jours d’attente, de survie et de récupération, je voulais faire les plus grands écarts de temps possible et cela signifiait attaquer dans la première montée», a-t-elle décrit.