Canal + - Annie Murphy parodie les Kardashian

Je suis canadienne et, comme beaucoup, je suis venue à Los Angeles pour auditionner et tenter ma chance dans le showbiz. J’étais sur le point d’abandonner quand on m’a proposé une audition pour «Schitt’s Creek». Dan Levy, le créateur du feuilleton, et moi avons eu une complicité immédiate comme si nous étions frère et sœur. J’ai juste été obligée de me teindre en blonde, un petit sacrifice après des années de galère (rire).