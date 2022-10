France : Annonce d’une nouvelle stratégie étatique pour contrer les feux de forêt

Le président a donné son discours à l’Élysée devant plus de 300 pompiers, maires, pilotes d’hélicoptères, bénévoles et acteurs de la société civile.

Rappelant que durant l’été, 72’000 hectares ont été incendiés, «soit six fois plus que la moyenne des dix dernières années», et ce presque dans un département sur deux, il a dévoilé un plan qui prévoit notamment un renforcement des moyens des départements et des moyens aériens.