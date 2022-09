Robbie Williams ne chantera pas à Zurich

Hallenstadion (ZH) : Annoncé il y a deux jours, le concert de Robbie Williams est annulé

Et si l’organisateur Gadget abc Entertainment, confirme l’annulation, impossible d’en savoir plus sur les raisons exactes de cette décision. Car pour l’instant la date en Suisse semble être la seule de toute la tournée européenne à avoir été annulée, révèle le « Blick ».

Sur le site du Hallenstadion, on trouve le message suivant ( en allemand): «En raison de circonstances imprévues liées à la planification des dates, nous sommes au regret de vous informer que le concert de Robbie Williams du 23 janvier 2023 à Zurich ne pourra pas avoir lieu. De plus amples détails seront communiqués par le management de l’artiste dans les semaines à venir. Les organisateurs et le management de l’artiste présentent leurs plus sincères excuses et vous remercient de votre compréhension».