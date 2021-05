Clarens (VD) - Elle saute dans le lac pour secourir une femme âgée

C’est de cet endroit que la brave policière a plongé pour porter secours à une septuagénaire désorientée dans le lac et ne sachant pas nager.

Sur la base d’une alerte émanant d’un anglophone qui a déclaré avoir aperçu un corps sans vie aux abords du port de Clarens, une patrouille de Police Riviera s’est rendue sur place, le 19 avril aux environs de 13 h 45. Les recherches se sont avérées vaines. Toutefois, près du débarcadère, la police a repéré des badauds présents sur le ponton indiquant aux agents où se trouvait la victime recherchée. Mais en lieu et place d’une personne décédée, les agents constatent qu’il s’agissait d’une dame âgée en délicatesse dans l’eau. Au même moment, un EMS de la région avisait Police Riviera qu’une de ses résidentes avait disparu.

«J’ai enlevé ceinture et gilet avant de plonger»

Contactée par «20 minutes», la policière a refait le film des événements. «J’ai enlevé ma ceinture de charge et mon gilet pare-balles avant de plonger. J’ai nagé une vingtaine de mètres», témoigne Natacha*, caporale qui compte une dizaine d’années d’expérience. «Quand je suis arrivée vers elle, elle semblait désorientée et ne savait pas nager. Par chance, l’eau n’était pas très froide. Je lui ai mis une bouée autour du cou et je l’ai tournée sur le dos. Un collègue, resté sur la berge, tirait la corde», raconte la policière. C’est ainsi que la septuagénaire a pu être ramenée indemne sur le rivage.