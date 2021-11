Etats-Unis – Annulation de la condamnation de Bill Cosby: la Cour suprême saisie

États-Unis : Annulation de la condamnation de Bill Cosby: la Cour suprême saisie

La condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby avait été annulée par la Cour suprême de l’État de Pennsylvanie en juin. La Cour suprême américaine est appelée à se pencher sur cette décision.

Getty Images via AFP

«Conséquences néfastes»

Durant cette audition, Bill Cosby avait reconnu avoir donné à Andrea Constand un puissant sédatif et avoir procédé à des attouchements sur elle, estimant qu’elle était consentante car elle n’avait pas réagi. Or, ce témoignage a ensuite été retenu contre lui lors de son procès pénal, quand un nouveau procureur, Kevin Steele en l’occurrence, a décidé de relancer l’affaire des années plus tard.