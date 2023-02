Streaming : Annulation de séries: Netflix ne serait pas honnête

Selon une analyse britannique, la plateforme mentirait en affirmant que les audiences sont en cause lors du non-renouvellement de fictions.

Les nerfs des abonnés de Netflix sont mis à rude épreuve depuis des mois. Plusieurs séries très appréciées ont en effet été annulées par la plateforme, à l’instar de «1899» , de «Archive 81» ou encore de «Destin: La saga Winx» . Des décisions d’autant plus surprenantes que ces productions semblaient réaliser de bonnes audiences. Pourtant, à en croire Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix: «Nous n’avons jamais annulé une série à succès. Beaucoup de ces séries étaient bien pensées, mais ne parlaient qu’à une audience vraiment minime pour des budgets très gros.»

Or, il semblerait que cela ne soit pas tout à fait vrai. D’après une analyse réalisée par onlinecasinos.co.uk, nombre de fictions qui n’ont pas été renouvelées par la plateforme attiraient énormément d’abonnés. À commencer par «Destin: La saga Winx». Selon le site, la série a passé sept semaines dans le top 10 des feuilletons les plus regardés, accumulant 190,8 millions d’heures visionnées. Même constat pour «Resident Evil», qui n’a connu qu’une saison: trois semaines dans le top 10 et 173,4 millions d’heures de visionnage.