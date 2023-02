France : Annulation d’une amende record à Novartis et Roche

Une sanction record de plus de 400 millions d’euros prononcée contre les laboratoires suisses Novartis et Roche par l’Autorité de la concurrence, a été annulée par la cour d’appel de Paris, a-t-elle annoncé jeudi. Les deux laboratoires avaient été sanctionnés en 2020 par l’Autorité de la concurrence pour des «pratiques abusives» visant à préserver les ventes d’un médicament largement prescrit en ophtalmologie, au détriment d’un autre trente fois moins cher.

Ce médicament, le Lucentis, développé par l’américain Genentech et commercialisé hors des États-Unis par Novartis, est utilisé pour traiter la dégénérescence maculaire (DMLA), principale cause de mal voyance chez les plus de cinquante ans dans les pays industrialisés. Les médecins se sont rendu compte qu’un autre médicament de Genentech, l’anticancéreux Avastin, avait des effets positifs sur la DMLA et se sont mis à le prescrire bien qu’il n’ait pas d’autorisation de mise sur le marché pour cette maladie (l’AMM délivrée par les autorités de santé à la demande des laboratoires). Or, l’Avastin - commercialisé par le suisse Roche hors des États-Unis - a un coût 30 fois moins élevé que le Lucentis.