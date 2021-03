Réseaux sociaux : Annuler un tweet pourrait être une option payante

Twitter, qui cherche à diversifier ses sources de revenus, va introduire une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs payants.

Jack Dorsey, patron de Twitter, l’avait annoncé le mois dernier lors d’un événement en ligne consacré aux investisseurs du réseau social. La plateforme a l’intention de proposer des fonctionnalités payantes pour trouver d’autres sources de revenus et réduire sa dépendance à la publicité. Après l’annonce des Super Follows, fonctionnalité qui permet aux créateurs de contenus d’être rémunérés par les internautes (via des abonnements donnant accès à certains contenus exclusifs ou des remises sur des produits dérivés ou encore via des pourboires), Twitter envisagerait d’introduire un nouvel outil payant. Il ne s’agit pas du bouton offrant la possibilité de modifier un tweet a posteriori, comme réclamé en vain depuis de nombreuses années par les utilisateurs, mais d’un bouton permettant d’annuler la publication un tweet.