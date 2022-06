Beach-volley: Anouk Vergé-Dépré: «Ce ne serait pas juste de rester silencieuse»

Autant de manquements qui, à son avis, ne devraient pas se produire lors d’un événement comme un championnat du monde. «Ça doit être traité parce que je ne veux plus jamais qu’un athlète se sente exposé et pas en sécurité sur un terrain de beach-volley!» Elle a indiqué au passage avoir eu confirmation que la fédération internationale de la discipline travaillait sur la question et ne voulait plus que cela se reproduise.