Beach-volley: Anouk Vergé-Dépré: «C’était un moment choquant»

La paire suisse de beach-volley a été forcée d’abandonner à cause d’une blessure. L’espoir d’une première médaille historique s’est envolé.

Les Suissesses et les Allemandes jouent la troisième place des Championnats du monde à Rome. La paire helvétique a déjà gagné un set, mène dans le second, et Joana Heidrich est au service. Juste après avoir envoyé la balle, elle crie de douleur. Touchée à l’épaule.