Beachvolley: Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich veulent muscler leur jeu

Anouk Vergé-Dépré (à gauche) et sa coéquipière depuis 2017, Joana Heidrich, se trouvent dans un processus de changement technique et tactique.

«C’est toujours une bonne chose de bien entrer dans une compétition avec une victoire. Notre jeu a été solide et stable, et surtout nous avons évité de nous éterniser sur le terrain en gagnant en deux sets. C’est un long tournoi, prévient Anouk Vergé-Dépré, 30 ans. Les premiers matches, c’est aussi l’occasion de prendre ses repères dans le stade.»

Nouveau coach, beaucoup de changement

Avec Heidrich et Vergé-Dépré, coéquipières depuis 2017 et médaillée de bronze au JO de Tokyo en 2021, au rendez-vous le 19 juin? Est-ce bien réaliste de penser que la paire suisse peut aller jusqu’au bout? «Nous rêvons bien sûr de gagner l’or aux championnats du monde, reconnaît la Bernoise. Mais il faut aussi être réaliste: nous nous trouvons en plein processus de changement, avec un nouveau coach (Spiros Karachalios). Ceci implique que nous devons encore intégrer beaucoup de nouvelles facettes dans notre jeu, notamment au niveau des combinaisons de passes, désormais beaucoup plus variées et nombreuses, ainsi que dans le système bloc-défense.»