Football : Ansu Fati, la pépite du Barça, sera absent quatre mois

L’internationa espagnol s’était fracturé le ménisque interne du genou gauche samedi. Il a été opéré avec succès ce lundi

Fati, qui a réussi un très bon début de saison au Barça, où il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, pourrait être de retour à temps pour disputer l’Euro-2020, reporté d’un an à cause de la pandémie de coronavirus et dont la date est désormais fixée du 11 juin au 11 juillet prochains.