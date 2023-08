Antarctique: Les poussins de manchots empereurs, victimes du chaud

Les manchots empereurs seront-ils la première espèce polaire à disparaître en raison du réchauffement climatique? Une étude scientifique parue jeudi constate quoi qu’il en soit une mortalité totale et «sinistre» des poussins dans plusieurs colonies de l’Antarctique, à la suite de la fonte record de la banquise ces derniers mois.

«Il s’agit du premier échec majeur de la reproduction des manchots empereurs dans plusieurs colonies en même temps en raison de la fonte des glaces de mer, et c’est probablement un signe de ce qui nous attend à l’avenir», a déclaré à l’AFP l’auteur principal Peter Fretwell, chercheur au British Antarctic Survey. «Nous le prévoyions depuis un certain temps, mais le voir réellement se produire est sinistre», a-t-il ajouté.

Fragile

Lors du printemps de l’hémisphère Sud de l’année dernière – de la mi-septembre à la mi-décembre – la banquise antarctique, qui se forme par congélation de l’eau salée de l’océan, avait atteint des vitesses de fonte record, avant de chuter en février à son plus bas niveau depuis le début des mesures satellitaires, il y a 45 ans. Or, cette fonte précoce est intervenue au beau milieu de la période de reproduction des manchots empereurs, déjà complexe et fragile.