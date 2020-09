Basketball : Antetokounmpo à nouveau sacré MVP de la NBA

Déjà nommé meilleur défenseur de la Ligue il y a quelques jours, le Grec de Milwaukee a été sacré meilleur joueur de la saison régulière pour la deuxième année d’affilée.

À 25 ans, il devient seulement le troisième joueur de l’histoire à devenir MVP et meilleur défenseur la même saison, après Michael Jordan (1988) et Hakeem Olajuwon (1994).

«Voir mon nom se mêler dans la discussion avec les leurs veut dire tellement de choses pour moi», a-t-il réagi, remerciant sa famille et ses coéquipiers.

Antetokounmpo (962 pts) était en concurrence avec LeBron James (Lakers), déjà sacré MVP en 2009, 2010, 2012 et 2013, et James Harden (Houston), lui aussi honoré en 2018. Ces derniers sont respectivement 2e (753 pts) et 3e (367 pts) du vote des journalistes, qui ont placé le prodige slovène Luka Doncic, 21 ans, à la 4e place.