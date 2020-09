Basketball : Antetokounmpo comme Jordan et Olajuwon

Le «Greek Freak» a conservé son trophée de meilleur joueur de la saison, doublé de celui de meilleur défenseur.

Comment dit-on «back-to-back» en grec? A défaut d’encore prétendre pouvoir être champion de NBA avec Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a conservé son trophée de meilleur joueur de la saison, doublé de celui de meilleur défenseur, comme seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon l’ont fait avant. Sur le plan individuel, c’est bien dans ces pas glorieux qu’Antetokounmpo, qui se succède à lui-même au palmarès, marche à seulement 25 ans.

«Voir mon nom se mêler dans la discussion avec les leurs veut dire tellement de choses pour moi», a réagi la star. Il a été placé en première place par 85 des 101 votants (962 pts), devançant LeBron James (Lakers), déjà sacré en 2009, 2010, 2012 et 2013 et qui a recueilli les 16 scrutins restants (753 pts). James Harden (Houston), lui aussi honoré en 2018, est 3e (367 pts) du vote des journalistes.

LeBron James: «Ça m’a fait ch…»

James a d’ailleurs peu goûté cette répartition des voix pour la première place. «Sur 101 votes, 16 qui m’ont placé en première position, ça m’a fait fait ch... plus que tout», a-t-il confié au sortir de la victoire contre Denver en finale de Conférence Ouest (126-114), tout en reconnaissant que son rival avait «réalisé une saison d’enfer».

L’an passé, Giannis était devenu le deuxième Européen après l’Allemand Dirk Nowitzki (Dallas), en 2007, à recevoir ce trophée Maurice Podoloff. Parmi les douze joueurs ayant réussi un «back-to-back», il est le deuxième non-Américain à le faire après le Canadien Steve Nash (2005, 2006). Et il est le deuxième joueur de Milwaukee à conserver ce titre de MVP après Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1972). Mais contrairement à son glorieux aîné, le «Greek Freak» («Phénomène grec») n’a pas encore conduit les Bucks à un deuxième titre depuis celui remporté en 1971.

«Je veux être champion»

Antetokounmpo a encore progressé individuellement et mérite de conserver son trophée – 29,6 points à 54,7%, 13,7 rebonds, 5,8 passes en 30,9 minutes sur 57 rencontres jusqu’à l’interruption de la saison le 11 mars à cause du coronavirus -, et il est évidemment pour beaucoup dans le meilleur bilan de la saison régulière (53-12) réussi par son équipe.