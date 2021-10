Basketball : Antetokounmpo et les Bucks annoncent la couleur

La franchise de Milwaukee a parfaitement étrenné son titre, en battant les Brooklyn Nets de plus de vingt points, en match d’ouverture de la saison.

Avec lui, les Nets n’auraient pas forcément gagné non plus, car les Bucks se sont imposés de façon autoritaire, juste après avoir reçu leur bague de champion, ornée de plusieurs centaines de petits diamants et avec «Fear the Deer» («Craignez le cerf») inscrit dessus.

«C’était dur de basculer dans le match après la cérémonie des bagues, la levée de bannière de champion au plafond... Il a fallu laisser derrière nous l’émotion, l’excitation. Au final, on a fait un très bon match, on a respecté le plan de bataille, on a joué dur et ensemble», s’est félicité le double MVP en 2019 et 2020.