Basketball : Antetokounmpo et les Bucks mettent la pression sur les leaders

Milwaukee a infligé une troisième défaite de suite à Philadelphie, ce qui lui permet de se rapprocher des deux équipes qui se partagent désormais la tête à l'Est, les Sixers et les Brooklyn Nets.

Les Bucks de Milwaukee ont infligé une troisième défaite de suite à Philadelphie et Joel Embiid (124-117) jeudi en NBA. Giannis Antetokounmpo, double MVP en titre, a été le meilleur marqueur de la partie avec 27 points, 16 rebonds et 6 passes au compteur. Avec cette victoire, les Bucks se rapprochent des deux équipes qui se partagent désormais la tête de l'Est : les Sixers et les Nets de Brooklyn.