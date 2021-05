Basketball : Antetokounmpo et les Bucks planent, les Lakers à la dérive

Giannis Antetokounmpo était au-dessus de tout le monde face aux Nets de Kevin Durant (de dos). AFP

Le chassé-croisé continue en NBA: Brooklyn a chuté à Milwaukee et Philadelphie en a profité pour reprendre le pouvoir à l’Est, tout comme Phoenix à l’Ouest, où les Lakers, à la dérive et avec LeBron James diminué, sont sous la menace des barrages.

Les Bucks ont eu le dernier mot sur les Nets (117-114), au terme d’une somptueuse passe d’armes entre Giannis Antetokounmpo (49 pts) et Kevin Durant (42 pts, 10 rbds) qui a manqué l’égalisation sur une ultime tentative derrière l’arc. Il avait face à lui le «Greek Freak» (monstre grec), qui a justifié son statut de double MVP en titre. Adroit (21/36), il a aussi été dissuasif en défense (8 rbds, 3 contres), bien aidé par Khris Middleton (26 pts, 11 rbds, 6 passes).

Les Bucks demeurent 3es, devant New York vainqueur à Houston (122-97) grâce à Julius Randle (31 pts), et n’ont besoin que d’une victoire pour assurer leur présence en play-offs. Brooklyn (2e), où Kyrie Irving s’est montré actif (20 pts, 7 rbds), est déjà qualifié. Donc l’enjeu est à présent de finir tête de série No 1.

Statut qui échoit pour l’heure à Philadelphie, vainqueur après prolongation à San Antonio (113-111), grâce à une claquette de Ben Simmons au buzzer, au rebond après une tentative manquée de Joel Embiid (34 pts, 12 rbds).

Cauchemar à Boston

Utah ne sera redevenu leader que 24 heures, le temps pour les Suns de le redépasser, à la faveur d’une victoire à Oklahoma City (123-120). Comme d’habitude, Devin Booker a été leur meilleur marqueur, ses 32 points (6 passes) reflétant son excellente moyenne sur les cinq derniers matches (30,6). Chris Paul a réussi son double-double habituel (18 pts, 11 passes).

Plus que la défaite (129-119) contre Portland, qui les fait glisser à une 7e place de barragiste qu’ils veulent éviter, les Celtics ont surtout déploré les blessures de leurs deux stars Jayson Tatum (33 pts) et Jaylen Brown (16 pts, 11 rbds).

A quelques secondes de la fin, les deux joueurs se sont percutés, la cheville de Brown semblant tourner dans la collision avec la jambe droite de Tatum, dont le genou a légèrement plié sur l’impact. Le premier a dû être soutenu par deux médecins pour rallier le vestiaire, semblant plus souffrir que le second qui boitait dans la même direction.

En face, les Blazers ont été portés par CJ McCollum (33 pts) et Damian Lillard (26 pts, 13 passes).

Boston espère désormais que Tatum et Brown ne seront pas sur le flanc trop longtemps, à trois semaines des play-offs. En attendant, il cède sa 6 place à Miami, vainqueur (121-111) à Charlotte (8e).

Les Lakers en danger

La mauvaise passe continue pour le champion en titre, et le retour de LeBron James n’y change rien. Impuissant vendredi, lors de la défaite contre Sacramento, le «King» (19 pts, 7 rbds, 6 passes) n’a pas fini la rencontre perdue face à Toronto (121-114), ressentant une douleur à la cheville droite, celle qui a souffert d’une entorse à l’origine de son absence de 40 jours.

Même s’il n’était pas sorti par précaution, il n’aurait probablement pas sauvé des eaux L.A. qui n’a pas pu compter non plus sur un Anthony Davis rayonnant (12 pts, 9 rbds, 7 passes) et a été trop passif en défense. Ce dont ont allègrement profité Pascal Siakam (39 pts, 13 rbds) et Kyle Lowry (37 pts, 11 passes).

A l’Ouest, ils sont trois à briguer les fauteuils Nos 5 et 6, et Dallas et Portland ont exactement le même bilan (36-28) que les Lakers. Les Mavericks, bien que surpris chez eux par Sacramento (111-99), restent 5es, devant Los Angeles (6e) et Portland (7e), ainsi départagés aux confrontations directes.

Les résultats NBA. Matches de dimanche: Charlotte – Miami 111–121. Boston – Portland 119–129. LA Lakers – Toronto 114–121. Dallas – Sacramento 99–111. Houston – New York 97–122. Oklahoma City – Phoenix 120–123. San Antonio – Philadelphie 111–113 ap. Milwaukee – Brooklyn 117–114.