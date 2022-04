Basketball: Antetokounmpo et les Bucks proches des demies, la star des Sixers amochée

Les Milwaukee Bucks, qui mènent 3 victoires à 1, pourront en finir avec cette série du premier tour, s’il battent les Bulls mercredi à domicile. Giannis Antetokounmpo en mode MVP (qu’il fut en 2019 et 2020, puis en finale l’an passé) avec 32 points, 17 rebonds et 7 passes, une solide adresse des Bucks derrière l’arc (51,5%) et une défense appliquée (38,9% de réussite pour Chicago) ont illustré la supériorité de Milwaukee.

En l’absence de Khris Middleton, qui soigne une blessure au genou gauche, contractée lors du deuxième match perdu mercredi (114-110), Jrue Holiday (26 pts, 7 passes) a été un relais efficace et le remplaçant Grayson Allen un facteur X bienvenu avec six banderilles à longue distance plantées sur sept (27 pts, 3 interceptions).

«Je dois faire confiance à mes coéquipiers. Ils savent ce qu’il faut faire. Ils peuvent tous faire des actions gagnantes. Les matches deviennent faciles quand vous faites circuler la balle», a commenté Giannis auteur de son 12e match de play-offs à au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes, devancé en la matière par LeBron James (48) et Larry Bird (19).

Embiid touché à un pouce

L’IRM (imagerie par résonance magnétique) «n’a fait que confirmer le diagnostic auquel nous nous attendions. Mais rien ne change. Le traitement est le même. C’est juste que nous savions ce que ça allait être et que ça l’est, donc on continue à avancer», a dit le coach des Sixers.

Par ses mots, ce dernier induit donc que Embiid ne sera pas forfait lundi, à l’occasion du match No 5 contre Toronto (3-1). Une victoire et la star pourra bénéficier d’un peu de repos avant les demi-finales de conférence Est.

Le Camerounais était d’ailleurs sur le terrain samedi lors de la défaite chez les Raptors (110-102) et n’avait pas été aussi dominant que depuis le début de la série (21 pts, 8 rbds). C’était la première fois depuis plus d’un mois qu’il captait moins de dix rebonds et avait expliqué après coup que sa blessure le gênait «dans cet exercice, ainsi que pour les lancers francs et les passes».