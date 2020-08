Basketball

Antetokounmpo, James et Harden finalistes pour devenir MVP

Sans surprise, Giannis Antetokounmpo, LeBron James et James Harden sont les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Rudy Gobert, meilleur défenseur de la ligue ces deux dernières saisons, peut lui réussir la passe de trois, comme le fit Dwight Howard entre 2009 et 2011 avec Orlando. Mais le Français de Utah, dont le test positif au Covid-19 a provoqué la suspension de la saison le 11 mars, aura de redoutables concurrents avec Anthony Davis (Lakers) et Giannis Antetokounmpo.

Le prodige slovène Luka Doncic (Dallas), rookie de la saison passée et qui a réalisé le plus de triple-double sur cet exercice (14 au 11 mars, deux de plus depuis la reprise), postule logiquement pour le titre de joueur à la meilleure progression, concurrencé par Bam Adebayo (Miami) et Brandon Ingram (New Orleans).