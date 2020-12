Basketball : Antetokounmpo prolonge aux Bucks pour 40 millions par an

La superstar des Milwaukee va rester cinq ans de plus dans la franchise NBA pour 202 millions de francs. Un record.

La superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a mis un terme aux spéculations concernant son avenir en affirmant jeudi sur Twitter avoir accepté un nouveau contrat, le plus gros de l’histoire, pour cinq ans de plus avec la franchise.

Un record

Le salaire annuel de cet enfant de migrants nigérians né à Athènes, qui a dû vendre des montres, des sacs et des lunettes de soleil à la sauvette pour s’en sortir, s’élèvera à 45,6 millions de dollars par an (40 millions de francs), soit plus que les 44,5 millions par an (39,5 millions de francs) de la superstar des Lakers LeBron James.