Basketball : Antetokounmpo renverse Boston, Memphis étrille Golden State

Grâce à leur «Greek Freak», les Bucks mènent 3-2 en demi-finales de Conférence Est. A l’Ouest, les Grizzlies se sont relancés face aux Warriors.

Retournement de situation

Boston condamné à l’exploit

Warriors ridiculisés

A l’Ouest, devant leur public, les Grizzlies ont eux mis tout leur cœur et toutes leurs griffes pour revenir à 3-2 face à des Warriors apathiques, qui ont ressemblé à des poussins face à des professionnels et ont fini concassés. Ils ont déploré jusqu’à 55 unités de retard, dans les temps de leur record de franchise en play-off (défaite par 56 points d’écart en 1973 face aux Lakers). Le tout sans la star d’en face, Ja Morant, blessée au genou droit.

On n’imaginait pourtant pas Golden State jouer pire basket que celui d’il y a deux jours, lors du match No 4 remporté miraculeusement, après avoir bataillé pour prendre l’avantage pour la première fois à 45 secondes du terme et le tenir.

«C’était affreux»

Les Californiens, dont l’entraîneur Steve Kerr est sous protocole Covid, ce qui peut expliquer beaucoup de choses, y sont pourtant bien parvenus. Et cette fois, ce n’est pas tant leur maladresse en attaque – Stephen Curry (14 pts) et Klay Thompson (19 pts) ont certes peu shooté mais plutôt correctement – que leur degré zéro de combativité, assez indigne de leur surnom, qui est en cause. «C’était affreux, embarrassant», a déploré Thompson. «Nous avions tous l’intention de conclure ce soir, mais parfois le basket est une science inexacte et nous avons été l’ombre de nous-mêmes.»