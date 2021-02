Monde : Anthony Blinken et son homologue saoudien ont discuté «défis communs»

Cet entretien téléphonique entre chefs de la diplomatie intervient après l’engagement jeudi du président américain Joe Biden à soutenir les «efforts diplomatiques» au Yémen.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères saoudien Fayçal ben Farhan ont discuté des «défis communs» aux deux pays lors de leur premier entretien téléphonique, a rapporté samedi l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Fayçal ben Farhan a félicité son homologue américain pour sa nomination et a affirmé que Riyad avait hâte de travailler avec Washington pour faire face à leurs «défis communs», a rapporté l’agence saoudienne, précisant que Riyad était notamment disposé à coopérer pour soutenir «la sécurité et la stabilité dans la région». Les deux hommes ont également discuté des «relations historiques et stratégiques» entre leurs pays, a ajouté SPA.