Basketball : Anthony Edwards régale pour sa première en play-off de NBA

Grâce aux 36 points du No 1 de la draft 2020, les Wolves ont remporté l’acte I de leur série face aux Grizzlies (117-130). Warriors, Sixers, et Jazz ont également bien débuté.

Golden State et Philadelphie, costauds contre Denver et Toronto, ont bien commencé les play-off de NBA, samedi, tout comme Utah et Minnesota, qui ont repris l’avantage du parquet en s’imposant à Dallas et Memphis, Anthony Edwards crevant l’écran, pour sa première à ce stade.