Anthony Hopkins, 84 ans, rencontre Kaia Gerber, 20 ans, dans sa baignoire

La rencontre de Kaia Gerber, 20 ans, et d’Anthony Hopkins, 84 ans, c’est un peu la belle (des podiums) et la bête (de scène). Rassurez-vous, la fille de Cindy Crawford et l’acteur, qui a l’âge d’être son grand-père, ne se sont retrouvés que dans la nouvelle campagne de la marque espagnole Loewe, dont les images ont été dévoilées ce mardi.