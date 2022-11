Basketball: Anthony Polite marque les esprits avec la Suisse

Absent, jeudi, lors du revers en Pologne parce que non libéré par son club de l’ASVEL – celui de Tony Parker – qui disputait une rencontre d’Euroligue, l’ailier tessinois de 25 ans et 198 cm a été le grand bonhomme de la rencontre à la Raiffeisen Sportpark de Graz, avec ses 22 points (7/13 au tir), 5 rebonds, 20 d’évaluation et un différentiel de +14. Surtout, il a montré d’indéniables qualités à la création au poste bas et prouvé qu’il savait aussi jouer en isolation lorsque le besoin s’en ressentait pour son équipe.