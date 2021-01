Sur les images du direct, sa parade peut presque sembler anodine. Au ralenti en revanche, on peut se délecter de l’envergure et du réflexe du jeune homme (22 ans). Yunis Abdelhamid, lui, a moins apprécié. Le défenseur du Stade de Reims s’est pris la tête à deux mains, écarquillant grand les yeux pendant de longues secondes. Comment le pied d’Anthony Racioppi pouvait bien traîner là? Des occasions aussi belles, les Rémois n’en auront plus. Et Dijon pouvait fêter le point du match nul (0-0), qui l’extirpait du fond de la Ligue 1, dans les bras de son gardien.