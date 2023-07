Bellinzone (TI): «La justice a eu tort de s’acharner»: les antimilitaristes pro-climat acquittés

En seconde instance, les trois activistes pro-climat qui avaient appelé à la grève militaire ont été acquittés jeudi, au Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Au nom de la Grève du climat, ils avaient rédigé et largement diffusé un texte intitulé « L'armée, je boycotte ». Accusés par le ministère public de la Confédération (MPC) d'avoir incité à la violation des devoirs militaires, après une condamnation en décembre 2022 , ils avaient fait opposition le 5 mai dernier .

Dans un TPF sécurisé pour les grandes occasions, les trois romands et leurs jeunes avocats sont arrivés avec un léger retard. Pour pouvoir pénétrer la vénérable institution, certains membres de leur entourage, en short et cuissard, ont dû enfiler un pantalon.

«Le MPC a eu tort»

«Je suis soulagé, mais ceci n'est pas un grand jour pour la liberté d'expression. Ça devrait être normal de pouvoir s'exprimer librement dans une société démocratique», a déclaré le prévenu qui risquait le plus, car auteur du texte incriminant. Tee-Shirt et yeux verts, l'activiste de longue date s'est félicité que les juges aient reconnu que «le MPC a eu tort de s'acharner contre nous». «Je poursuivrai mon engagement antimilitariste; c'est important. Là, je vais camper au Tessin et en profiter après cinq heures de train!»