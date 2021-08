Royaume-Uni : Antivaccin, il se réjouit d'avoir le Covid et en meurt

Comme Leslie Lawrenson, de nombreuses personnes succombent des suites d’une infection au coronavirus, après avoir partagé publiquement leur scepticisme à l’égard du vaccin ou de la maladie elle-même.

Depuis, la famille du défunt, qui a payé un lourd tribut au Covid-19 – l’épouse de Leslie, également contaminée, ayant été hospitalisée dans un état grave – relate les prémices du drame. Convaincu que le vaccin allait causer plus de décès que la maladie elle-même, l'homme s'est laissé embrigader sur YouTube et les réseaux sociaux. «Mon mari a fait une erreur terrible et a payé le prix ultime», a résumé son épouse. Cette dernière voit dorénavant les choses de manière complètement différente. Elle a déclaré à Sky News: «Une fois que vous avez traversé ce que nous avons traversé, les gens le comprennent. Le Covid, ça rend tellement malade, c'est tellement dangereux, c'est un tueur, et les vaccins sont là pour nous protéger.»