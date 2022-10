Football : Antoine Griezmann hisse l’Atlético Madrid sur le podium de la Liga

Comme un vieux refrain: l'international français, qui a scellé lundi son futur à l'Atlético jusqu'en 2026, a délivré les siens au retour des vestiaires (61e) d'une judicieuse reprise du droit après un déboulé et une passe en retrait bien ajustée d'Alvaro Morata. Contre son adversaire favori (il s'agit de son 13e but contre Bilbao), «Grizou» a converti le seul tir cadré des Colchoneros pour inscrire son 100e but en Liga sous les couleurs des Rojiblancos. Le «Petit Prince» n'avait plus inscrit le moindre but depuis plus d'un mois: sa dernière réalisation remonte au 7 septembre contre Porto en Ligue des champions (2-1). Morata a été plus malheureux: son but à la 10e minute a été annulé pour une faute litigieuse.