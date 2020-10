Aucune information plus précise n’a encore été rendue public. C’est le Bohemians Prague, club dont il est président d’honneur, qui a révélé la mauvaise nouvelle sur sa page Facebook. «Nous avons reçu les informations il y a quelques instants, et pour le moment, nous ne pouvons pas commenter l'état d'Antonín Panenka, explique le club. En même temps, nous demandons aux médias et au public de respecter la vie privée de M. Panenka et de sa famille. TONDO, COMBATTEZ!»