Afghanistan : Pour Antonio Guterres, il faut discuter avec les talibans

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire général de l’ONU a souligné l’impossibilité «de fournir une assistance humanitaire en Afghanistan sans discuter avec les autorités de facto du pays».

Il s’exprimait en marge d’une réunion ministérielle à Genève lors de laquelle l’ONU a demandé plus de 600 millions de dollars (plus de 553 millions de francs) d’aide pour les organisations humanitaires dans ce pays.

Ne pas laisser «l’économie afghane s’effondrer»

Ces déclarations sont intervenues alors qu’un premier vol commercial de la compagnie pakistanaise PIA a atterri lundi matin à l’aéroport de Kaboul, contrôlé depuis deux semaines par les talibans et remis progressivement en état, avec l’aide du Qatar notamment, après le départ précipité et sous haute tension des forces américaines le 30 août.

«Un jour d’espoir»

«Je suis évacuée, je vais au Tadjikistan» après Islamabad, a déclaré à l’AFP dans la file d’attente à Kaboul une femme de 35 ans employée par la Banque mondiale. Elle compte revenir en Afghanistan, mais «une fois que les hommes et les femmes pourront de nouveau travailler et se déplacer librement».

Manque de diversité du gouvernement taliban

Les talibans ont annoncé la semaine dernière leur gouvernement, marqué par la présence de nombreux caciques de leur régime fondamentaliste des années 90. Ils se sont engagés à gouverner de façon moins brutale et rigoriste que lors de leur premier règne entre 1996 et 2001, lorsque les femmes ne pouvaient pas travailler ou étudier.

À Genève, la Haute-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU Michelle Bachelet s’est dite «déçue» du manque de diversité du gouvernement des talibans, et s’est inquiétée du traitement des femmes et de la répression de plus en plus violente des voix dissidentes.