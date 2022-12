Coupe du monde: Antonio Silva, la nouvelle pépite portugaise

Face à Paris ou à la Juventus, Antonio Silva a été à chaque fois très performant, marquant même un but décisif face aux Turinois lors de la victoire 4-3 au Estadio da Luz . En championnat, il est l’un des éléments les plus utilisés cette saison par Roger Schmidt avec 899 minutes en 10 matchs de Liga Portugal dans son club formateur.

Avec un Danilo blessé et un Pepe qui arrive sur ses 40 ans (et qui pourrait donc souffler contre la Corée du Sud), il se pourrait bien que le sélectionneur portugais associe Antonio Silva à Ruben Dias, une charnière centrale 100% Made in Seixal, le prolifique centre de formation du Benfica Lisbonne. Ce duo avait d’ailleurs été très bon et très complémentaire en amical contre le Nigeria avant la Coupe du monde. Un match remporté 4-0 à Lisbonne et qui était le premier sous les couleurs du Portugal pour la jeune pépite de Benfica.