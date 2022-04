Guerre en Ukraine : Antony Blinken attendu à Kiev, deux mois après le début de la guerre

Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine se rend, dimanche, à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis sont attendus dimanche à Kiev, jour de la Pâque orthodoxe, première visite américaine en Ukraine au bout de deux mois exactement d’une guerre qui fait toujours rage dans l’est et le sud.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin doivent arriver dimanche à Kiev pour discuter des livraisons d’armes américaines à l’Ukraine, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président les voudrait «encore plus lourdes et puissantes» face à l’armée russe, a-t-il dit lors d’une conférence de presse dans une station de métro du centre-ville de Kiev.

Festivités religieuses

Ce pays partage les mêmes traditions orthodoxes, et pour les Ukrainiens présents cette cérémonie rappelle l’environnement chaleureux des festivités d’avant-guerre. Mais certains visages paraissaient sombres et marqués. «Nous sommes tristes parce que nous ne sommes pas chez nous avec nos proches, comme nous le ferions d’habitude pour Pâques», a noté Maria Chuprina, 30 ans, arrivée d’Izmaïl dans la région d’Odessa avec son mari Oleksi et leurs enfants, Maxim et Milana.