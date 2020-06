«The Voice»

Antony Trice n’ira pas en finale

Éliminé lors de la demi-finale, samedi soir, le Vaudois de 24 ans ne lâche pas pour autant son rêve de percer dans la musique.

Malgré son talent indéniable et sa grande sensibilité, Antony Trice a été éliminé aux portes de la finale de «The Voice», diffusée samedi soir, sur TF1. Pourtant, le Vaudois de 24 ans a fait sensation avec sa guitare, sur scène. Son interprétation émouvante du titre «Hallelujah», de Leonard Cohen, a conquis le jury au complet. Son coach, Marc Lavoine, «très impressionné par son travail», a souligné «sa présence et sa densité incroyable» lors de sa prestation enregistrée il y a quelques jours. La fin de son aventure dans le télécrochet n’empêchera pas pour autant Antony de continuer à composer des chansons et d’enregistrer son premier album.