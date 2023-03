Hockey sur glace: L’entraîneur du HC Bienne atteint de nouveau d’un cancer

C’était un contrôle de routine, une visite qu’il n’appréhendait pas plus que ça. Et voilà que le verdict, qui ne fait aucun sentiment, est tombé. Une mauvaise nouvelle pour lui, sa famille et le HC Bienne, qu’ils n’attendaient pas. Antti Törmänen, le coach des Seelandais, est de nouveau atteint d’un cancer et va devoir se soumettre à une nouvelle thérapie de six mois.