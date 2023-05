Hockey sur glace: Antti Törmänen fera l’impasse sur la saison 2023-2024

«Je suis très triste de vous informer que je dois renoncer à être entraîneur principal du HC Bienne pour l’année à venir en raison d’une rechute de mon cancer, a déclaré Antti Törmänen. Mais maintenant, je dois penser à moi, à ma santé et à ma famille. Je me souviendrai de notre aventure et de votre soutien, qui me poussent à me battre encore plus fort et à revenir en vainqueur de ma propre bataille.»