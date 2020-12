États-Unis : Anwar Hadid: «Je ne suis pas contre les vaccins»

Quelques jours après avoir provoqué des critiques en déclarant ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid-19, le mannequin a clarifié sa position.

«Je ne suis pas contre les vaccins. Je pense que tout le monde doit être prudent et se renseigner sur les effets positifs et négatifs de chaque vaccin. Je me suis déjà fait vacciner, mais en tant que personne avec un système immunitaire affaibli (ndlr: il souffre de la maladie de Lyme), je veux continuer à apprendre sur toutes les façons de me protéger et de protéger les autres», a-t-il indiqué. Anwar a surtout réalisé que les gens qui le suivent sur les réseaux sociaux ne peuvent pas deviner ce qu’il pense et ce qu’il ressent et a promis qu’il serait plus attentif à cela désormais et s’exprimerait donc plus clairement.