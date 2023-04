Suisse: Anxiété, dépression, les adolescentes ont toujours plus besoin d’aide

Prise en charge précoce

Confronté aux chiffres publiés par le «Tages-Anzeiger», l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dit aussi constater un retour à la hausse des prises en charge psychiatriques chez les jeunes filles en 2021 et promet un rapport et des propositions de mesures à la fin de l’année. Selon Santésuisse, l’offre globale dans le pays, avec environ 10’000 psychiatres et psychothérapeutes actifs, reste «largement au-dessus de la moyenne» en comparaison internationale. Le président de la fondation Pro Mente Sana, Thomas Ihde, insiste sur l’importance d’une prise en charge précoce des ados qui permet d’éviter des traitements plus longs et plus complexes par la suite.