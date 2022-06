Wimbledon: Anxieuses de devoir porter du blanc pendant leurs règles

«Si Wimbledon avait une politique vestimentaire qui affectait les hommes de la même manière que les femmes, je ne pense pas que cette tradition particulière perdurerait. Je ne peux pas imaginer jouer le match de ma vie avec mes règles et être obligée de porter du blanc», s’emporte Catherine Whitaker, journaliste sportive britannique au «Telegraph».

Du blanc pour cacher la sueur

Des anciennes joueuses de tennis professionnelles ajoutent que c’est une source réelle d’anxiété, de honte et de détresse et que cela peut affecter leurs performances. Pour la joueuse franco-russe Tatiana Golovin, interrogée par le même journal, «c’est très délicat de porter du blanc parce que vous avez les photographes, vous avez des photos partout, vous glissez sur le court, vous tombez, vous jouez, votre jupe s’envole.» Elle avait d’ailleurs porté des shorts plus foncés en 2007 pour se sentir plus confortable, mais elle s’était fait réprimander par l’organisation de la compétition. «Les concurrents doivent être vêtus d’une tenue de tennis appropriée, presque entièrement blanche», dit le règlement édicté par le tournoi depuis 145 ans. À l’origine, cette couleur avait été choisie pour réduire la visibilité de la sueur.

Avoir ses règles à Wimbledon, un cauchemar

Rennae Stubbs, athlète australienne qui a participé 3 fois à Wimbledon, se souvient que c’est la seule fois où elle a quitté le court, c’était à Wimbledon, lorsqu’elle avait ses règles. «Le match a duré trois sets et j’ai dû aller me changer» dit-elle au «Telegraph». La Canadienne Rebecca Marino revient pour son premier Wimbledon depuis une décennie. Elle avoue au «Times» que «les vêtements blancs sont un cauchemar si vous avez vos règles. C’est la pire crainte de tout le monde: avoir ses règles à Wimbledon ou ne pas savoir qu’elles arrivent. Cela ne devrait pas être embarrassant, mais les vêtements blancs font que ça l’est.» «Beaucoup d’athlètes portent des serviettes hygiéniques en plus ou s’assurent d’avoir un tampon avant d’entrer sur le terrain», indique Rennae Stubbs.

L’anxiété affecte les performances